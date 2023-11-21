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Yaşanan hadise 1998 yılında yayınlanan bölümden çıktı: Simpsonslar yine gerçeği bildi! Kehanet değil, resmen aynısı...

Dizinin hayranları, gerçekleşen olaya dair detayları hatırlayarak sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı. Tahminin gerçekleştiği olay, izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Bu gelişme, "The Simpsons"un sadece bir animasyon dizisi olmanın ötesinde, zaman zaman gerçekleşen olaylarla benzerlik gösteren tahminleriyle de gündemde kalmaya devam ettiğini gösteriyor...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:50 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:50
Yaşanan hadise 1998 yılında yayınlanan bölümden çıktı: Simpsonslar yine gerçeği bildi! Kehanet değil, resmen aynısı... 1

Dünyaca ünlü animasyon dizisi "The Simpsons", geçmiş yıllarda birçok kez geleceği öngörme başarısıyla dikkat çekmişti. Bu kez, 2024 yılına dair yaptığı bir tahminin gerçekleşmesi, hayranları ve izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Dizinin daha önceki bölümlerinde sık sık geleceğe dair çeşitli tahminlerde bulunması, zamanla gerçekleşen olaylarla benzerlik göstermesiyle ünlüydü. 2024 yılına dair yapılan bir tahminin gerçekleşmesi, izleyicileri bir kez daha şaşırttı.

Yaşanan hadise 1998 yılında yayınlanan bölümden çıktı: Simpsonslar yine gerçeği bildi! Kehanet değil, resmen aynısı... 2

The Simpsons animasyon dizisi, 1989 yılından bu yana yayınlanarak izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin tahmin gücü, sosyal medyada sürekli gündeme gelerek büyük ilgi uyandırıyor. Bu kez, geçmiş bölümlerde öngörülen bir olay gerçekleşti ve izleyicileri bir kez daha şaşırttı. İşte The Simpsons'ın gerçekleşen bu tahmini ve olayın detayları.

Yaşanan hadise 1998 yılında yayınlanan bölümden çıktı: Simpsonslar yine gerçeği bildi! Kehanet değil, resmen aynısı... 3

The Simpsons'ın İnanılmaz Tahminleri
Matt Groening'in yaratıcısı olduğu bu efsanevi animasyon dizisi, geçmiş bölümlerinde birçok olayı önceden haber vermesiyle tanınıyor. Dizide anlatılan ilginç olayların gerçek hayatta yaşanması, izleyicileri her seferinde şaşkına çeviriyor.

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