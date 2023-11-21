Yaşanan hadise 1998 yılında yayınlanan bölümden çıktı: Simpsonslar yine gerçeği bildi! Kehanet değil, resmen aynısı...

1 Dünyaca ünlü animasyon dizisi "The Simpsons", geçmiş yıllarda birçok kez geleceği öngörme başarısıyla dikkat çekmişti. Bu kez, 2024 yılına dair yaptığı bir tahminin gerçekleşmesi, hayranları ve izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Dizinin daha önceki bölümlerinde sık sık geleceğe dair çeşitli tahminlerde bulunması, zamanla gerçekleşen olaylarla benzerlik göstermesiyle ünlüydü. 2024 yılına dair yapılan bir tahminin gerçekleşmesi, izleyicileri bir kez daha şaşırttı.

2 The Simpsons animasyon dizisi, 1989 yılından bu yana yayınlanarak izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin tahmin gücü, sosyal medyada sürekli gündeme gelerek büyük ilgi uyandırıyor. Bu kez, geçmiş bölümlerde öngörülen bir olay gerçekleşti ve izleyicileri bir kez daha şaşırttı. İşte The Simpsons'ın gerçekleşen bu tahmini ve olayın detayları.