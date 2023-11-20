İsrail'in Gazze soykırımında en çok konuşulan konulardan biri: Kim bu Ebu Ubeyde? MOSSAD Ebu Ubeyde’yi nasıl bulamadı?

Hamas, 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ile MOSSAD'ı şoka uğrattı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve sözcüsü Ebu Ubeyde ise en çok merak edilenler arasında yer aldı. Hiçbir açıklamasında yüzü görülmeyen Ebu Ubeyde'nin gerçek ismi ve hayatı büyük merak uyandırıyor. Peki efsanesi 7 Ekim'de bir balon gibi sönen MOSSAD Ebu Ubeyde'yi nasıl bulamadı? İşte detaylar...