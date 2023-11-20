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İsrail'in Gazze soykırımında en çok konuşulan konulardan biri: Kim bu Ebu Ubeyde? MOSSAD Ebu Ubeyde’yi nasıl bulamadı?

Hamas, 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ile MOSSAD'ı şoka uğrattı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve sözcüsü Ebu Ubeyde ise en çok merak edilenler arasında yer aldı. Hiçbir açıklamasında yüzü görülmeyen Ebu Ubeyde'nin gerçek ismi ve hayatı büyük merak uyandırıyor. Peki efsanesi 7 Ekim'de bir balon gibi sönen MOSSAD Ebu Ubeyde'yi nasıl bulamadı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:29 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:48
İsrail’in Gazze soykırımında en çok konuşulan konulardan biri: Kim bu Ebu Ubeyde? MOSSAD Ebu Ubeyde’yi nasıl bulamadı? 1

Dünyanın en iyi istihbarat örgütlerinden biri olduğu iddia edilen MOSSAD'ın dahi bulamadığı Kassam Tugayları'nın resmi medya sözcüsü Ebu Ubeyde gizliliği ile merak uyandırıyor.

İsrail’in Gazze soykırımında en çok konuşulan konulardan biri: Kim bu Ebu Ubeyde? MOSSAD Ebu Ubeyde’yi nasıl bulamadı? 2

Gazze halkının direnişine ortak olan Ebu Ubeyde, Hamas'ın psikolojik ve medya savaşının ana arteri olarak görülmesi nedeniyle katil İsrail'in suikast listelerinde en çok aranan kişilerden biri.

İsrail’in Gazze soykırımında en çok konuşulan konulardan biri: Kim bu Ebu Ubeyde? MOSSAD Ebu Ubeyde’yi nasıl bulamadı? 3

Ebu Hamza olarak da bilinen hamas sözcüsüne, Kudüs'ü ilk fetheden başkomutan Ebu Ubeyde bin Cerrah'dan dolayı bu lakabın verildiği söyleniyor.

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