3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Çiftçi desteklerden faydalanabilecek

Tarımda üretimin planlanmasında çiftçinin desteklerden yararlanmasının önündeki bir engel daha kalktı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 3 milyon hektarlık alan kayıt altına alınacak, çiftçi desteklerden yararlanabilecek.
MİRAS SORUNU YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE ÇÖZÜM
ÇKS Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaptığı bir konuşmada desteklerden yararlanamayan çiftçiler için müjde vermişti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapamayan ve desteklerden yararlanamayan çiftçiler, arazilerini taahhütname belgesi ile kayıt ettirebilecek. Uzun süredir müjdeli haberi bekleyen çiftçiler, taahhütname belgeleriyle 2 Ocak 2024'e kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Arazilerini ÇKS'ye kayıt ettiren çiftçiler, Bakanlığın üreticilere sağladığı çeşitli desteklerden de yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle kayıtlı arazi alanının en az 3 milyon hektar artması hedefleniyor.
SİSTEME DAHİL EDİLECEK
Değişiklik planlı üretime geçişi de kolaylaştıracak. Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman alanında devrim niteliği taşıyan planlı üretim, ÇKS'ye kaydedilecek arazilerle tarımsal üretimi üst lige taşıyacak. Mirasçılık nedeniyle parçalanmış tüm araziler kayıt altına alınarak sisteme dâhil edilecek.