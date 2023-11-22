3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Çiftçi desteklerden faydalanabilecek

2

MİRAS SORUNU YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE ÇÖZÜM

ÇKS Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaptığı bir konuşmada desteklerden yararlanamayan çiftçiler için müjde vermişti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapamayan ve desteklerden yararlanamayan çiftçiler, arazilerini taahhütname belgesi ile kayıt ettirebilecek. Uzun süredir müjdeli haberi bekleyen çiftçiler, taahhütname belgeleriyle 2 Ocak 2024'e kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Arazilerini ÇKS'ye kayıt ettiren çiftçiler, Bakanlığın üreticilere sağladığı çeşitli desteklerden de yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle kayıtlı arazi alanının en az 3 milyon hektar artması hedefleniyor.