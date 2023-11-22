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3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Çiftçi desteklerden faydalanabilecek

3 milyon hektar alanın ÇKS'ye kaydedilmesiyle mülkiyet sorunu nedeniyle arazisini kayıt ettiremeyen çiftçi de desteklerden faydalanabilecek. Mirasçılık nedeniyle parçalanmış tüm araziler kayıt altına alınarak sisteme dâhil edilecek.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 09:21 Güncelleme 22 Kasım 2023, 09:21
3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Çiftçi desteklerden faydalanabilecek 1

Tarımda üretimin planlanmasında çiftçinin desteklerden yararlanmasının önündeki bir engel daha kalktı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 3 milyon hektarlık alan kayıt altına alınacak, çiftçi desteklerden yararlanabilecek.

3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Çiftçi desteklerden faydalanabilecek 2

MİRAS SORUNU YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE ÇÖZÜM

ÇKS Yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaptığı bir konuşmada desteklerden yararlanamayan çiftçiler için müjde vermişti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapamayan ve desteklerden yararlanamayan çiftçiler, arazilerini taahhütname belgesi ile kayıt ettirebilecek. Uzun süredir müjdeli haberi bekleyen çiftçiler, taahhütname belgeleriyle 2 Ocak 2024'e kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Arazilerini ÇKS'ye kayıt ettiren çiftçiler, Bakanlığın üreticilere sağladığı çeşitli desteklerden de yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle kayıtlı arazi alanının en az 3 milyon hektar artması hedefleniyor.

3 milyon hektar alan ÇKS’ye kaydedilecek! Çiftçi desteklerden faydalanabilecek 3

SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Değişiklik planlı üretime geçişi de kolaylaştıracak. Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman alanında devrim niteliği taşıyan planlı üretim, ÇKS'ye kaydedilecek arazilerle tarımsal üretimi üst lige taşıyacak. Mirasçılık nedeniyle parçalanmış tüm araziler kayıt altına alınarak sisteme dâhil edilecek.

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