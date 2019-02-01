Siirt Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan termal su arama çalışmaları sırasında petrol bulundu! (İşte Türkiye'nin petrol haritası)

715 METREDE BULUNDU

Siirt İl Özel İdare Müdürü Hifzullah Canpolat, "Tarihi Billoris kaplıcamız suyun altında kalacağından, bizler bu kaplıcayı daha modern bir yere taşıyoruz. Kaplıca suyunu bulmak için müdürlüğümüz bünyesinde özel bir sondaj firmasına verildi ve bu firma sıcak su araması yapmaya başladı.