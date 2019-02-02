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Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.

02.02.2019 20:40 - Son Güncelleme: 02.02.2019 20:42
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi

Tarabya'da bulunan Huber Köşküne gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kapıda karşıladı.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi

Karşılamanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kral II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek. Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği görüşmelerde, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor." ifadesine yer verilmişti.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi
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