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HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verip açıkladı! O güne dikkat

İstanbul'da geçtiğimiz gün gerçekleşen kısa süreli kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları birden düştü. İstanbul'da yaşayanlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını ararken uzman isimden flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu

17.01.2022 10:43 - Son Güncelleme: 17.01.2022 10:43
HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verip açıkladı! O güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Aksaray, Şırnak, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verip açıkladı! O güne dikkat

Yağışların; Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verip açıkladı! O güne dikkat

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verip açıkladı! O güne dikkat

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verip açıkladı! O güne dikkat

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu

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