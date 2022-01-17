HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verip açıkladı! O güne dikkat
İstanbul'da geçtiğimiz gün gerçekleşen kısa süreli kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları birden düştü. İstanbul'da yaşayanlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını ararken uzman isimden flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Aksaray, Şırnak, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu