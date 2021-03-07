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SİHA'lardan gelmiş geçmiş en uzun menzilli atış! Mavi Vatan'da düşmana korku salacak tatbikat!

Mavi Vatan'da 25 Şubat'ta başlatılan tatbikatlar Türkiye düşmanlarına korku salacak cinsten. Söz konusu tatbikatta milli imkânlarla üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesinin kullanımıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

07.03.2021 13:24 - Son Güncelleme: 07.03.2021 13:43
SİHA'lardan gelmiş geçmiş en uzun menzilli atış! Mavi Vatan'da düşmana korku salacak tatbikat!

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Vatan Tatbikatı'nda yerli ve milli silah sistemleri de test edildi.

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SİHA'lardan gelmiş geçmiş en uzun menzilli atış! Mavi Vatan'da düşmana korku salacak tatbikat!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekata hazırlık eğitimlerinin yapıldığı ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırıldığı tatbikattan görüntüler geldi.

SİHA'lardan gelmiş geçmiş en uzun menzilli atış! Mavi Vatan'da düşmana korku salacak tatbikat!

EN UZUN MENZİLLİ ATIŞ BAŞARILI
TSK'nın SİHA'ları da test ettiği tatbikatta MAM-L füzesiyle bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi.

SİHA'lardan gelmiş geçmiş en uzun menzilli atış! Mavi Vatan'da düşmana korku salacak tatbikat!

TAM İSABETLE VURULDU
Başarıyla gerçekleştirilen atışın görüntüleri TSK'nın Twitter hesabından yayınlanırken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

SİHA'lardan gelmiş geçmiş en uzun menzilli atış! Mavi Vatan'da düşmana korku salacak tatbikat!

"Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA'dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz'deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu."

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