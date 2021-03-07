SİHA'lardan gelmiş geçmiş en uzun menzilli atış! Mavi Vatan'da düşmana korku salacak tatbikat!
Mavi Vatan'da 25 Şubat'ta başlatılan tatbikatlar Türkiye düşmanlarına korku salacak cinsten. Söz konusu tatbikatta milli imkânlarla üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesinin kullanımıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
07.03.2021 13:24
- Son Güncelleme: 07.03.2021 13:43