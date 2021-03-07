Koronavirüs vaka haritasında kırmızı listede yer alıyordu! O ilde 7 günlük sokağa çıkma yasağı!
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu haritasına göre kırmızı listede yer alan Aksaray'da Türkiye'de bir ilk yaşandı. Aksaray'da bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Öte yandan Aksaray Valiliği, ilde iki beldede 7 günlük karantina ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek. İki beldede 7 günlük karantina ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor. Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Öte yandan Aksaray merkeze bağlı iki beldede birer haftalık karantina ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.