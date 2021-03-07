Koronavirüs vaka haritasında kırmızı listede yer alıyordu! O ilde 7 günlük sokağa çıkma yasağı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek. İki beldede 7 günlük karantina ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.