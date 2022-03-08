CHP’li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı

Villaların bulunduğu araziye ana girişte sürekli bekçi beklediği de dikkatlerden kaçmadı. Birbirine bitişik olarak inşa edilen ve tek çatı altında 400 metrekarelik bir taban alana oturan 4 süper lüks villaya giden ana girişte tek numarataj olması da dikkat çeken diğer bir konu oldu.