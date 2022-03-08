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CHP'li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından zeytin ağaçları ile ilgili şiirler paylaşarak hükümeti eleştiren Altay'ın İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesindeki bir tarım alanına lüks bir villa yaptırdığı iddia edildi. AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Karaburun Belediyesi tarım arazisine yürürlükteki imar planına aykırı şekilde koskoca villalar yapılırken nasıl görmemiş, nasıl müdahale etmemiş hayret doğrusu" dedi.

08.03.2022 17:58 - Son Güncelleme: 08.03.2022 17:59
CHP’li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı

Her fırsatta hükümetin tarım politikalarını eleştiren CHP Grup Başkan vekili Engin Altay'ın İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan mahallesinde mülkiyeti Sinoplu hemşehrisi Sabriye D'ye ait 10 bin 164 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisi üzerine yürürlükteki imar planlarına aykırı şekilde süper lüks villa yaptırdığı öne sürüldü.

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CHP’li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı

Mülkiyeti Sinoplu hemşehrisi Sabriye D'ye ait arazide inşa edilen ve birbirine bitişik 4 süper lüks villadan birisinin CHP İstanbul milletvekili Engin Altay'a ait olduğu ileri sürüldü.

CHP’li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı

ÇOK SAYIDA ZEYTİN AĞACI KATLEDİLDİ
İddiaya göre Altay geçtiğimiz yaz sık sık Karaburun'a gelerek Mordoğan mahallesinde zeytin ağaçları arasında inşaatı devam eden villanın başında durup çalışmaları yakından takip etti. Üstelik inşaat sırasında çok sayıda zeytin ağacının katledildiği inşaat alanına bir de yasak olmasına rağmen havuz inşa edildi.

CHP’li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı

Villaların bulunduğu araziye ana girişte sürekli bekçi beklediği de dikkatlerden kaçmadı. Birbirine bitişik olarak inşa edilen ve tek çatı altında 400 metrekarelik bir taban alana oturan 4 süper lüks villaya giden ana girişte tek numarataj olması da dikkat çeken diğer bir konu oldu.

CHP’li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı sözlerine şu şekilde devam etti:

Geçtiğimiz yaz Engin Beyin sık sık Mordoğan'a gelip inşaatın başında durduğunu gören, bilen arkadaşlar var. Orada tarım arazisinde ciddi bir yapılaşma söz konusu. Etrafı çevrili 10 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz.

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