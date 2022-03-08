CHP'li Engin Altay hakkında bomba iddia: Zeytinlik alanını talan edip kendisine villa yaptırdı
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından zeytin ağaçları ile ilgili şiirler paylaşarak hükümeti eleştiren Altay'ın İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesindeki bir tarım alanına lüks bir villa yaptırdığı iddia edildi. AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Karaburun Belediyesi tarım arazisine yürürlükteki imar planına aykırı şekilde koskoca villalar yapılırken nasıl görmemiş, nasıl müdahale etmemiş hayret doğrusu" dedi.
Her fırsatta hükümetin tarım politikalarını eleştiren CHP Grup Başkan vekili Engin Altay'ın İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan mahallesinde mülkiyeti Sinoplu hemşehrisi Sabriye D'ye ait 10 bin 164 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisi üzerine yürürlükteki imar planlarına aykırı şekilde süper lüks villa yaptırdığı öne sürüldü.
Mülkiyeti Sinoplu hemşehrisi Sabriye D'ye ait arazide inşa edilen ve birbirine bitişik 4 süper lüks villadan birisinin CHP İstanbul milletvekili Engin Altay'a ait olduğu ileri sürüldü.
ÇOK SAYIDA ZEYTİN AĞACI KATLEDİLDİ
İddiaya göre Altay geçtiğimiz yaz sık sık Karaburun'a gelerek Mordoğan mahallesinde zeytin ağaçları arasında inşaatı devam eden villanın başında durup çalışmaları yakından takip etti. Üstelik inşaat sırasında çok sayıda zeytin ağacının katledildiği inşaat alanına bir de yasak olmasına rağmen havuz inşa edildi.