İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarından birçoğu zincirden koparak dağılmıştı. İstanbul Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi ekipleri mayın alarmına geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
03.05.2022 14:22 - Son Güncelleme: 03.05.2022 14:22
Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.