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İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarından birçoğu zincirden koparak dağılmıştı. İstanbul Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi ekipleri mayın alarmına geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2022 14:22 - Son Güncelleme: 03.05.2022 14:22
İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.

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İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti

Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti. Patlama sesini duyan Ağaçlı köyü sakinlerinin haber vermesi üzerine plaja çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de gelerek çalışma yaptı.

İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti

Çalışmalar sırasında güvenlik açısından bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Jandarma çalışmalarını gece vakti sonlandırırken, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri incelemelerini sürdürdü. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti

"İLK DEFA BÖYLE SES DUYDUK"
Köyde hayvancılık yapan Seyfullah Ayhan, "Damadım sesi duyduktan sonra sahile indi. Geldiğinde mayının patladığını söyledi. İlk defa böyle bir ses duyduk" dedi.

İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti

"DEPREM GİBİYDİ"
Şaziye Ayhan ise duydukları ses ile korktuklarını belirterek, "Deprem gibiydi, yerden patlama hissettik. Çok korktuk, sonradan mayın olduğunu söylediler" diye konuştu.

İstanbul’un Karadeniz kıyısında patlama sesi! Ekipler mayın alarmına geçti
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