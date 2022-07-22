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Haberler Güncel Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan 'dışarı çıkmayın' uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?

Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan 'dışarı çıkmayın' uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?

22 Temmuz itibariyle rüzgarın hızı azaldı. Sıcaklığın bugün mevsim normallerinin üzerinde ilerleyeceği belirtildi. Uzmanlar ise artan sıcaklıklara karşı uyarıyor. Peki, sıcak havalar ne zaman gelecek? 22 Temmuz hava durumu nasıl? Sıcaklıklar ne zaman azalacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
22.07.2022 09:06 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:06
Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan ’dışarı çıkmayın’ uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?

Hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından peş peşe uyarılar geldi. Rüzgarın hızını kesmesiyle sıcak hava gün boyu etkisini gösterecek. İşte 22 Temmuz hava durumu ve konu hakkında yapılan uyarılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan ’dışarı çıkmayın’ uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?

22 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan ’dışarı çıkmayın’ uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?

EDİRNE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan ’dışarı çıkmayın’ uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan ’dışarı çıkmayın’ uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?

ANTALYA 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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