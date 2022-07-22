Sıcak havalar etkisini gösteriyor! 🔥 Uzmanlardan 'dışarı çıkmayın' uyarısı! 22 Temmuz 2022 İL İL HAVA DURUMU! ⚡ Bu hafta sonu yağmur var mı?
22 Temmuz itibariyle rüzgarın hızı azaldı. Sıcaklığın bugün mevsim normallerinin üzerinde ilerleyeceği belirtildi. Uzmanlar ise artan sıcaklıklara karşı uyarıyor. Peki, sıcak havalar ne zaman gelecek? 22 Temmuz hava durumu nasıl? Sıcaklıklar ne zaman azalacak? İşte merak edilenler...
22.07.2022 09:06 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:06
Hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından peş peşe uyarılar geldi. Rüzgarın hızını kesmesiyle sıcak hava gün boyu etkisini gösterecek. İşte 22 Temmuz hava durumu ve konu hakkında yapılan uyarılar...