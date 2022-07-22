22 Temmuz Meteoroloji son dakika il il hava durumu raporu! Bu illerde oturanlar dikkat! Kritik uyarı! Öldüre öldüre Türkiye’ye geliyor!

Avrupa'da yüzlerce insanın ölümüne sebep olan kavurucu sıcakların Türkiye'ye de geleceği açıklandı. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu paylaşarak belirtilen saatlerde ve günlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Peki, Türkiye'ye sıcak havalar ne zaman gelecek? 2022 sıcak havalar hangi gün gelecek? İşte il il hava durumları ve konu hakkında detaylar...