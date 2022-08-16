SGK'dan 0 faizli konut kredisi! Tek şart aranıyor! 3.500 lira maaşa 875 TL kredi ödemesi! Bu fiyata kiralık bile yok!
SGK tarafından sunulan sıfır faizli konut kredisi büyük ilgi görüyor. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında SGK sıfır faizli konut kredisi nasıl alınır sorusu yer alıyor. Tek şartla maaşın sadece yüzde 25'ini vererek sizde ev sahibi olabilirsiniz. Peki, SGK sıfır faizli konut kredisi şartları neler? SGK sıfır faizli konut kredisi nasıl alınır? İşte merak edilenler...
SGK'dan sıfır faizli konut kredisi büyük ilgi görüyor. ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor. Buna göre 3 bin 500 lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 875 lira taksit ödüyor. Kredinin geri ödemesinde kişinin aldığı aylığın dörtte biri oranında kesinti yapılıyor. İşte SGK sıfır faizli konut kredisi şartları ve konu hakkında merak edilenler...
FAİZSİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların
Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin,
Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,
ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,
konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.