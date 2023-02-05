SGK, Bağ-Kur'luya 2023 MART kapıdan baktırmayacak! 5500,7500,9500 TL alana bol keseden yatacak! Ziraat, PTT, Garanti... 13.000 TL emekli promosyonu!
EYT banka promosyonu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından araştırılmaya başlandı. İşte güncel emekli promosyonları...
EYT emekli promosyonu için araştırmalar hız kazandı. EYT düzenlemesi ile prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyondan fazla vatandaş emekli olmaya hak kazanacak. Temmuz emekli zammının ardından emekli promosyon yarışına başlayan bankalar EYT düzenlemesinin ardından kampanyalarını güncelledi. İşte güncel emekli promosyonları...
EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak promosyon alabilir.. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
20 BİN TL EYT PROMOSYONU
Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabileceği iddia edilmişti. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.