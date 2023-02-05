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Haberler Güncel 14 Mayıs'ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...

14 Mayıs'ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...

Son dakika seçim haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kala, anket sonuçları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. A Haber'e konuk olan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı. Partilerin ve ittifakların oy oranı açıklanırken, AK Parti'nin tek başına oy oranının yüzde 40'ı aştığı belirtildi.

takvim.com.tr
05.02.2023 13:31 - Son Güncelleme: 05.02.2023 13:35
14 Mayıs’ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...

2023 genel seçimleri için geri sayım sürerken "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltilen seçmenin tercihi her geçen gün Cumhur İttifakı lehine artış gösterirken 6'lı koalisyon masası için işler iyi gitmiyor.

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14 Mayıs’ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...

İHSAN AKTAŞ SON SEÇİM ANKETİNİ AÇIKLADI
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili devam eden anket çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketlerinin sonucunu paylaştı. Aktaş son anketteki AK Parti ve MHP'nin oylarını canlı yayında açıkladı.

14 Mayıs’ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...

Mayıs ayının 14'ünde yapılacak seçimler için yaptığı son anketi aktaran Aktaş AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını duyurdu. İşte İhsan Aktaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

14 Mayıs’ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...

BAŞKAN ERDOĞAN VE HÜKÜMETİN ATTIĞI ADIMLAR SONRASI TABLO DEĞİŞTİ
Vatandaş bunalıp zora girdiği dönemde bir arayışa girdi. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomi ve enflasyon konusunda atılacak adımlar merak ediliyordu.

14 Mayıs’ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...

KRİZLER 6'LI KOALİSYON MASASINI TEKRAR DÜŞÜŞE GEÇİRDİ
O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti. Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Masa kavgaya devam ederken çok fazla şey yaşandı.

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