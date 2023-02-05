14 Mayıs'ta kim ne kadar oy alacak? Son seçim anketi canlı yayında açıklandı! AK Parti ve MHP oy oranı...
Son dakika seçim haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kala, anket sonuçları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. A Haber'e konuk olan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı. Partilerin ve ittifakların oy oranı açıklanırken, AK Parti'nin tek başına oy oranının yüzde 40'ı aştığı belirtildi.
05.02.2023 13:31 - Son Güncelleme: 05.02.2023 13:35
İHSAN AKTAŞ SON SEÇİM ANKETİNİ AÇIKLADI
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili devam eden anket çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketlerinin sonucunu paylaştı. Aktaş son anketteki AK Parti ve MHP'nin oylarını canlı yayında açıkladı.