Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya'nın iddiasına MSB'den yalanlama! SAS'lar yüksek hazırlığa geçti
İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın görülmüştü. Bir mayın şoku daha yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denilmişti. Serseri mayınlarla ilgili Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Karadeniz'de tehlike saçan mayınlarla ilgili konuştu. Konaşenkov, "Mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi'ne yerleştirildi" dedi. MSB'den ise yalanlama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "(Karadeniz'deki mayınlar) Bu konuda telaffuz edilen rakamlara çok itibar etmemek gerekir. Çünkü mevcut durum çerçevesinde sağlıklı bir rakama ulaşmak mümkün gözükmüyor." denildi.
01.04.2022 11:51 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:14
Konaşenkov, "25 Şubat'tan 4 Mart'a kadar Karadeniz ve Azak Denizi'ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. 'Yam-1' model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi'ne yerleştirildi." diye konuşmuştu.