Vav TV İzle
Haberler Güncel Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya'nın iddiasına MSB'den yalanlama! SAS'lar yüksek hazırlığa geçti

Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya'nın iddiasına MSB'den yalanlama! SAS'lar yüksek hazırlığa geçti

İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın görülmüştü. Bir mayın şoku daha yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denilmişti. Serseri mayınlarla ilgili Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Karadeniz'de tehlike saçan mayınlarla ilgili konuştu. Konaşenkov, "Mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi'ne yerleştirildi" dedi. MSB'den ise yalanlama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "(Karadeniz'deki mayınlar) Bu konuda telaffuz edilen rakamlara çok itibar etmemek gerekir. Çünkü mevcut durum çerçevesinde sağlıklı bir rakama ulaşmak mümkün gözükmüyor." denildi.

01.04.2022 11:51 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:14
Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya’dan flaş açıklama: Karadeniz’de 370 mayın var

Karadeniz, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra son günlerde ortaya çıkan mayınlarla konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya’dan flaş açıklama: Karadeniz’de 370 mayın var

Mayınların Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilirken, Kiev'den yapılan açıklamada, 26 - 28 Mart tarihlerinde Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya’dan flaş açıklama: Karadeniz’de 370 mayın var

Moskova ise Karadeniz'de görülen mayınlardan Kiev yönetimini sorumlu tutuyor.

Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya’dan flaş açıklama: Karadeniz’de 370 mayın var

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanması tarafından yerleştirilen mayınlardan bazılarının sürüklendiğini söylemişti.

Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya’dan flaş açıklama: Karadeniz’de 370 mayın var

Konaşenkov, "25 Şubat'tan 4 Mart'a kadar Karadeniz ve Azak Denizi'ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. 'Yam-1' model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi'ne yerleştirildi." diye konuşmuştu.

SON DAKİKA