Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu? Rusya'nın iddiasına MSB'den yalanlama! SAS'lar yüksek hazırlığa geçti

Konaşenkov, "25 Şubat'tan 4 Mart'a kadar Karadeniz ve Azak Denizi'ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. 'Yam-1' model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi'ne yerleştirildi." diye konuşmuştu.