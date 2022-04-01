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Haberler Güncel KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada deterjan, bebek bezi, sabun, şampuan gibi ürünlerden alınan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini açıklamıştı. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak.

01.04.2022 09:41 - Son Güncelleme: 01.04.2022 09:41
KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklamıştı.

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KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

Bu uygulamayla; tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

İNDİRİM BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!
Düzenlemenin bugünden itibaren hayata geçmesiyle Ticaret Bakanlığı ekipleri de 81 ilde denetim yapacak. KDV değişikliklerini etiketlere yansıtmayan firmalara ceza kesilecek.

KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

150 METREKARENİN ALTINDAKİ KONUTLARDA KDV ORANI YÜZDE 8'E İNİYOR
Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.

Afet riski sebebiyle dönüştürülen konutların 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulanacak

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