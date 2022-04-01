KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor
Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada deterjan, bebek bezi, sabun, şampuan gibi ürünlerden alınan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini açıklamıştı. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak.
01.04.2022 09:41 - Son Güncelleme: 01.04.2022 09:41
150 METREKARENİN ALTINDAKİ KONUTLARDA KDV ORANI YÜZDE 8'E İNİYOR
Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.
Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.
Afet riski sebebiyle dönüştürülen konutların 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulanacak