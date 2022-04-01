KDV indirimi bugün başlıyor! Şampuan, bebek bezi, deterjan, sabunda KDV yüzde 8’e düşecek! 81 ilde etiketler değişiyor

150 METREKARENİN ALTINDAKİ KONUTLARDA KDV ORANI YÜZDE 8'E İNİYOR

Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.

Afet riski sebebiyle dönüştürülen konutların 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulanacak