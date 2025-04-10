Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisi eklendi.
Gıda teröristlerinin baharat, pekmez ve süt ürünlerindeki oyunları pes dedirtirken kırmızı etteki oyun mide bulandırdı.
KÖFTEDE MİDE BULANDIRAN SAKATAT
Bakanlık denetimlerinde Kırıkkale'de faaliyet gösteren Demirbaş kasabının 'Kasap Köfte'sinde deri, dil ve baş eti olduğu tespit edildi.
BAHARATTA NELER VAR NELER
Diyar Baharat, Paprika ve Nur Ovalı markalarının baharatlarında yabancı madde tespit edilirken Gold Baharat'ın baharatlarında gıda boyası görüldü.
KIYMADA EŞEK ETİ
Öte yandan Gaziantep'te temizlik hizmeti de veren Merve Temizlik'in yemek şirketinde kıymada tek tırnaklı eti olduğu ortaya çıktı.