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Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesi görenlerin "Biz ne yiyoruz" sorusunu sormasına neden oldu. Bugün açıklanan taklit ve tağşiş listesinde peynir ve tereyağının yanı sıra gıda teröristlerinin kırmızı etteki oyunu mide bulandırdı. İşte taklit ve tağşiş yeni liste...

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:17 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:17
Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisi eklendi.

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

Gıda teröristlerinin baharat, pekmez ve süt ürünlerindeki oyunları pes dedirtirken kırmızı etteki oyun mide bulandırdı.

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

KÖFTEDE MİDE BULANDIRAN SAKATAT

Bakanlık denetimlerinde Kırıkkale'de faaliyet gösteren Demirbaş kasabının 'Kasap Köfte'sinde deri, dil ve baş eti olduğu tespit edildi.

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

BAHARATTA NELER VAR NELER

Diyar Baharat, Paprika ve Nur Ovalı markalarının baharatlarında yabancı madde tespit edilirken Gold Baharat'ın baharatlarında gıda boyası görüldü.

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

KIYMADA EŞEK ETİ

Öte yandan Gaziantep'te temizlik hizmeti de veren Merve Temizlik'in yemek şirketinde kıymada tek tırnaklı eti olduğu ortaya çıktı.

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

Bilal Koç markalı tereyağında ise bitkisel yağ görüldü.

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

10 NİSAN 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

10 NİSAN 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

10 NİSAN 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

10 NİSAN 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymada eşek eti, köftede deri, dil, baş! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesinde yok yok

10 NİSAN 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ