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Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar

Başkan Recep Tayyip Erdogan'ın bugün ziyaret edeceği Senegal'in başkenti Dakar'da caddeler, Türk ve Senegal bayraklarıyla süslendi. Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

28.01.2020 01:20 - Son Güncelleme: 28.01.2020 01:20
Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara, sahil yoluna iki ülkenin bayrakları asıldı.

Gambiya'da temaslarını sürdüren Erdoğan, bugün Dakar'a geçecek.

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Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar

"ERDOĞAN, AFRİKA KONUSUNDA KALBİNDEN KONUŞUYOR"
Seyyar gözlük satıcısı Abdou Endour, yaptığı açıklamada, Senegalliler olarak Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.

Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar

Güçlü duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ifade Endour, kendisiyle tokalaşmayı istediğini dile getirdi.

Endour, son zamanlarda Dakar'da yatırım yapan çok sayıda Türk iş adamı gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e geldikçe iki ülke arasındaki dostluk güçleniyor.

Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar

İlişkiler güçlendikçe de Senegallilerin Türkiye'ye giderek ticaret yapmasının önü daha da açılıyor. Ayrıca bu Türkiye'deki Senegallilerin hayatını da kolaylaştırıyor." diye konuştu.

Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar

Abdou Endour, "Televizyonda Erdoğan'ın Afrika'yı savunduğunu izliyoruz, Afrika'yı sevdiği, kalbinden konuştuğu belli oluyor." dedi.

Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar
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