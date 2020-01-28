Senegal, Başkan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor! Türk bayraklarıyla donattılar
Başkan Recep Tayyip Erdogan'ın bugün ziyaret edeceği Senegal'in başkenti Dakar'da caddeler, Türk ve Senegal bayraklarıyla süslendi. Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor.
28.01.2020 01:20
- Son Güncelleme: 28.01.2020 01:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara, sahil yoluna iki ülkenin bayrakları asıldı.
Gambiya'da temaslarını sürdüren Erdoğan, bugün Dakar'a geçecek.
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