Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler
Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.
27.01.2020 17:07
- Son Güncelleme: 27.01.2020 17:09
Elazığ'da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları son bir kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla tamamlandı.
41 CAN KAYBI, ENKAZDA KALAN YOK
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 41'e yükseldi.
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