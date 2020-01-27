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Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

27.01.2020 17:07 - Son Güncelleme: 27.01.2020 17:09
Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

Elazığ'da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları son bir kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla tamamlandı.

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Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

Arama kurtarma ekipleri, enkaz başında toplanarak duygulandıran bir tören düzenledi. Törenin ardından hayatını kaybedenler için dua ettiler.

Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

41 CAN KAYBI, ENKAZDA KALAN YOK
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 41'e yükseldi.

Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." dedi.

Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

İşte törenden diğer kareler:

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