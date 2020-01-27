Elazığ depreminin kahramanlarından duygulandıran tören! Enkaz başında dua ettiler

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." dedi.