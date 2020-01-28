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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 74 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

28.01.2020 07:26 - Son Güncelleme: 28.01.2020 07:27
Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 74 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 48 adreste arama yapıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah da ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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