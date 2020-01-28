Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 74 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
28.01.2020 07:26
- Son Güncelleme: 28.01.2020 07:27
İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 74 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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