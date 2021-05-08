Semt pazarları bugün açıldı! İstanbul'da bugün hangi semt pazarları kurulacak? Pazarda neler satılacak?
Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Alınan yeni karara göre, tam kapanma döneminde semt pazarları bugün açıldı. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, bugün kurulacak semt pazarlarının listesini yayımladı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre bugün açık olacak pazarlar şöyle...
Tam kapanma dönemi içerisinde 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulacağı mahalleler belirlendi.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.
Vatandaşların yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.
İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre bugün açık olacak pazarlar şöyle:
AVRUPA YAKASI
Arnavutköy
Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,
Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,
Haraççı Pazartesi Pazarı,
Arnavutköy Salı Pazarı,
Taşoluk Salı Pazarı,
İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,
Bolluca Çarşamba Pazarı,
Hadımköy Çarşamba Pazarı,
Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,
Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,
Arnavutköy Perşembe Pazarı,
Haraççı Cuma Pazarı,
Boğazköy Cuma Pazarı,
Bolluca Cumartesi Pazarı,
Durusu Cumartesi Pazarı,
Hadımköy Cumartesi Pazarı,
Deliklikaya Cumartesi Pazarı,
Arnavutköy Cumartesi Pazarı,
Boğazköy Pazar Pazarı,
Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,
Arnavutköy Pazar Pazarı,
Avcılar
Firüzköy Pazartesi Pazarı,
Üniversite Salı Pazarı,
Merkez Çarşamba Pazarı,
Gümüşpala Perşembe Pazarı,
Yeşilkent Perşembe Pazarı,
Tahtakale Perşembe Pazarı,
M.K.Paşa Cuma Pazarı,
Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,
Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,
Firüzköy Cumartesi Pazarı,
Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,
Yeşilkent Pazar Pazarı,
Bahçelievler
Kocasinan (Üçevler) Çarşamba Pazarı,
Kocasinan Cuma Pazarı,
Yenibosna Cumartesi Pazarı,
Zafer Mahallesi Pazar Pazarı,
Şirinevler Pazar Pazarı,
Bağcılar
Fevziçakmak Çarşamba Pazarı,
Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı,
Demirkapı Cuma Pazarı,
Yıldıztepe Cuma Pazarı,
Evren Cumartesi Pazarı,
Yüzyıl Cumartesi Pazarı,
Göztepe Cumartesi Pazarı,
Barbaros Cumartesi Pazarı,
Yavuzselim Cumartesi Pazarı,
Güneşli Pazar Pazarı,
Bakırköy
Osmaniye Salı Pazarı,
Yeşilköy Çarşamba Pazarı,
Yenimahalle Perşembe Pazarı,
Çırpıcı Cumartesi Pazarı,
Şenlikköy Pazar Pazarı,
Başakşehir
Kayaşehir Pazartesi Pazarı,
Güvercintepe Pazartesi Pazarı,
Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı,
Şahintepe Salı Pazarı,
Güvercintepe Çarşamba Pazarı,
Başakşehir Perşembe Pazarı,
Ziya Gökalp Cuma Pazarı,
Kayaşehir Cuma Pazarı,
Merkez Cumartesi Pazarı,
Bahçeşehir Cumartesi Pazarı,
Bayrampaşa
Bereç - Cicoz Yolu Pazartesi Pazarı,
Kocatepe Mega Center Çarşamba Pazarı,
Altıntepsi Perşembe Pazarı,
Yıldırım Cuma Pazarı,
Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı,
Beşiktaş
Arnavutköy Salı Pazarı,
Levent Salı Pazarı,
Ortaköy Çarşamba Pazarı,
Ulus Perşembe Pazarı,
Dikilitaş Perşembe Pazarı,
Cumartesi Cumartesi Pazarı,
Beylikdüzü
İhlas Marmara Salı Pazarı,
Beylik Pazar Pazarı,
Yakuplu Perşembe Pazarı,
Gürpınar Cuma Pazarı,
Organik Pazar Cumartesi Pazarı,
Yakuplu Pazar Pazar Pazarı,
Kavaklı Pazar Pazarı,
Beyoğlu
Arabacılar Pazartesi Pazarı,
Kulaksız Salı Pazarı,
Kalaycıbahçe Çarşamba Pazarı,
Piyale Paşa Perşembe Pazarı,
Bademlik Perşembe Pazarı,
Kasım Paşa Cuma Pazarı,
Örnektepe Cumartesi Pazarı,
Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı,
Çıksalın Pazar Pazarı,