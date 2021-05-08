Semt pazarları bugün açıldı! İstanbul'da bugün hangi semt pazarları kurulacak? Pazarda neler satılacak?

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Alınan yeni karara göre, tam kapanma döneminde semt pazarları bugün açıldı. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, bugün kurulacak semt pazarlarının listesini yayımladı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre bugün açık olacak pazarlar şöyle...

08.05.2021 10:19 - Son Güncelleme: 08.05.2021 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





