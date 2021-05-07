Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe-Yıldırım Pençe-Şimşek operasyonlarında içindeki mühimmatlarla birlikte mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği görüntüleri paylaştı.

07.05.2021 17:26 - Son Güncelleme: 07.05.2021 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





