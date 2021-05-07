RAMAZAN İMSAKİYE
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe-Yıldırım Pençe-Şimşek operasyonlarında içindeki mühimmatlarla birlikte mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği görüntüleri paylaştı.

07.05.2021 17:26 - Son Güncelleme: 07.05.2021 17:46
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe-Yıldırım Pençe-Şimşek operasyonlarında içindeki mühimmatlarla birlikte mağara imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe-Yıldırım Pençe-Şimşek operasyonlarında içindeki mühimmatlarla birlikte mağara imha edildi

Mağaralar ile mühimmatların görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe-Yıldırım Pençe-Şimşek operasyonlarında içindeki mühimmatlarla birlikte mağara imha edildi

İşte o görüntüler:

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe-Yıldırım Pençe-Şimşek operasyonlarında içindeki mühimmatlarla birlikte mağara imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Pençe-Yıldırım Pençe-Şimşek operasyonlarında içindeki mühimmatlarla birlikte mağara imha edildi