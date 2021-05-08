RAMAZAN İMSAKİYE
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Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alıp getiremezdi ormandan toplardı

Trabzon Maçka ilçesinde, 4 yıl önce, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken, açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Bülbül, "Eren'im, harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp, getiremezdi; ormanda açan çiçeklerden toplar, getirirdi" dedi.

08.05.2021 11:54 - Son Güncelleme: 08.05.2021 11:54
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alıp getiremezdi ormandan toplardı

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit düştü.

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Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alıp getiremezdi ormandan toplardı

Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, bu yıl da Anneler Günü'ne buruk giriyor.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alıp getiremezdi ormandan toplardı

"OĞLUM GİBİ ÇİÇEK TOPLADIM ORMANDAN"
Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, Eren ile geçirdiği son Anneler Günü'nü anlattı. Bülbül, "Çocuklar karne aldığı zaman, doğum günlerinde, bayramlarda, böyle özel günlerde daha çok acımı hissediyorum.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alıp getiremezdi ormandan toplardı

Eren'im, harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp, getiremezdi; ormandan açan çiçeklerden toplar, getirirdi. Şimdi Eren'im yok yanımda.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alıp getiremezdi ormandan toplardı

O kadar çok buruğum ki Anneler Günü'nün gelmesini bile istemiyorum. Eren'imin çiçekleri bana verirken dizlerini çökmesi, gözümde canlanıyor. Çok zoruma gidiyor" dedi.