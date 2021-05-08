Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Harçlığı olmadığı için bana çiçek alıp getiremezdi ormandan toplardı
Trabzon Maçka ilçesinde, 4 yıl önce, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken, açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Bülbül, "Eren'im, harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp, getiremezdi; ormanda açan çiçeklerden toplar, getirirdi" dedi.
08.05.2021 11:54
- Son Güncelleme: 08.05.2021 11:54