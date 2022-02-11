Selin yıktığı Kastamonu Bozkurt 6 ayda şantiyeye döndü! Yaza yetiştirilmeye çalışılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışın neden olduğu selle adeta yok oldu. Sel sonucunda 65 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise kayboldu. İlçe bugünlerde adeta şantiyeye döndü. Yeniden inşa edilen Bozkurt, yaza kadar yetiştirilmeye çalışılıyor.
11.02.2022 12:27
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:27
Kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi Kastamonu'da görevlendirildi.