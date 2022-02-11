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Selin yıktığı Kastamonu Bozkurt 6 ayda şantiyeye döndü! Yaza yetiştirilmeye çalışılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışın neden olduğu selle adeta yok oldu. Sel sonucunda 65 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise kayboldu. İlçe bugünlerde adeta şantiyeye döndü. Yeniden inşa edilen Bozkurt, yaza kadar yetiştirilmeye çalışılıyor.

AA
11.02.2022 12:27 - Son Güncelleme: 11.02.2022 12:27
Selin yıktığı Kastamonu Bozkurt 6 ayda şantiyeye döndü! Yaza yetiştirilmeye çalışılıyor

Sel felaketinin üzerinden 6 ay geçen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalar, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selin yıktığı Kastamonu Bozkurt 6 ayda şantiyeye döndü! Yaza yetiştirilmeye çalışılıyor

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından verilen kararlar uyarınca yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı sürüyor.

Selin yıktığı Kastamonu Bozkurt 6 ayda şantiyeye döndü! Yaza yetiştirilmeye çalışılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlattıkları çalışmaları zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız yürütüyor.

Selin yıktığı Kastamonu Bozkurt 6 ayda şantiyeye döndü! Yaza yetiştirilmeye çalışılıyor

Kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi Kastamonu'da görevlendirildi.

Selin yıktığı Kastamonu Bozkurt 6 ayda şantiyeye döndü! Yaza yetiştirilmeye çalışılıyor

Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve gönüllülerden oluşan toplam 3 bin 190 personel, 225 araçla temizlik çalışmalarına katıldı. Temizlik çalışmalarının ardından ilçenin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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