Nevşin Mengü’ye tokat gibi anket yanıtı! Kılıçdaroğlu’nun fatura çıkışını oyladı hayatının şokunu yaşadı!

Beklemediği bir sonuç alan Mengü, olayı toparlamak için yaptığı açıklama ile iyice battı. Mengü, "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var. Kılıçdaroğlu'nun da faturaları ödemeyin diye bir çağrısı olmadı. Kılıçdaroğlu'na faturamı ödemiyorum diyerek destek olanlardan biri de Canan Kaftancıoğlu oldu" dedi.