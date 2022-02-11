Nevşin Mengü'ye tokat gibi anket yanıtı! Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışını oyladı hayatının şokunu yaşadı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturasını ödemeyecceğim" çıkışı hakkında Twitter'da bir anket yapan FOX ve DW tetikçisi hazımsız Nevşin Mengü'ye halktan tokat gibi bir yanıt geldi. Sosyal medya kullanıcıları Mengü'nün "#Bendeödemiyorum der misiniz?" sorusuna yüzde 77 hayır oyu verdi. Beklediği sonucu alamayan Mengü'den geri vites açıklamaları gelirken sosyal medyada alay konusu oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP taktiği ile elektrik zamlarını bahane ederek "Elektrik faturasını ödemeyeceğim" şeklinde bir skandala imza atmıştı.
Bir siyasi partinin başkanı olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çıkışına tepkiler çığ gibi büyürken ittifak ortağı İYİ Parti'den "Ödenmesi gereken fatura ödenir" cevabı gelmişti.
Konuyla ilgili bir anket yayınlayan CHP yandaşı Nevşin Mengü'ye tokat gibi yanıt halktan geldi. Sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemeyeceğim skandalı hakkında anket yapan Mengü, neye uğradığını şaşırdı.
Nevşin Mengü'nün, "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız? #BendeÖdemiyorum der misiniz?" sorusuna sosyal medya kullanıcılarından yüzde 77 hayır cevabı geldi.
Beklemediği bir sonuç alan Mengü, olayı toparlamak için yaptığı açıklama ile iyice battı. Mengü, "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var. Kılıçdaroğlu'nun da faturaları ödemeyin diye bir çağrısı olmadı. Kılıçdaroğlu'na faturamı ödemiyorum diyerek destek olanlardan biri de Canan Kaftancıoğlu oldu" dedi.