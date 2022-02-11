Dünya sıraya girecek! İHA ve SİHA’lara ‘Yarasa’ ayarı!
Dünyanın hayran olduğu Türk kuşları SİHA'lar için geliştirilen yeni özellik testleri başarıyla geçti. Yarasalardan esinlenerek geliştirdiği kanadın, rüzgar tüneli laboratuvarında yapılan testte yüzde 25 performans artışı sağladığını tespit edildi.
11.02.2022 10:20
- Son Güncelleme: 11.02.2022 10:20
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, yarasalardan esinlenerek geliştirdiği kanadın, rüzgar tüneli laboratuvarında yapılan testte yüzde 25 performans artışı sağladığını tespit ettiklerini söyledi.