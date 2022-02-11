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Dünya sıraya girecek! İHA ve SİHA’lara ‘Yarasa’ ayarı!

Dünyanın hayran olduğu Türk kuşları SİHA'lar için geliştirilen yeni özellik testleri başarıyla geçti. Yarasalardan esinlenerek geliştirdiği kanadın, rüzgar tüneli laboratuvarında yapılan testte yüzde 25 performans artışı sağladığını tespit edildi.

11.02.2022 10:20 - Son Güncelleme: 11.02.2022 10:20
Dünya sıraya girecek! İHA ve SİHA’lara ‘Yarasa’ ayarı!

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, yarasalardan esinlenerek geliştirdiği kanadın, rüzgar tüneli laboratuvarında yapılan testte yüzde 25 performans artışı sağladığını tespit ettiklerini söyledi.

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Dünya sıraya girecek! İHA ve SİHA’lara ‘Yarasa’ ayarı!

Prof. Dr. Genç, yarasa kanadının kabiliyetinin insansız hava araçlarında (İHA) kullanılması üzerinde uzun yıllardır çalıştığını, bu kapsamda kısmi esnek ve aerodinamik kanat geliştirdiğini anlattı.

Dünya sıraya girecek! İHA ve SİHA’lara ‘Yarasa’ ayarı!

Rüzgar laboratuvarında aerodinamik iyileştirmelerle ilgili çalıştıklarını belirten Genç, yarasa kanatlarının rüzgar türbini veya İHA'larda kullanılmasına yönelik 2013 yılında verdiği TÜBİTAK projesinin de kabul edildiğini aktardı.

Dünya sıraya girecek! İHA ve SİHA’lara ‘Yarasa’ ayarı!

Genç, geliştirdikleri 50 santimetrelik prototip kanatla ilgili testlerde olumlu sonuç aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

Dünya sıraya girecek! İHA ve SİHA’lara ‘Yarasa’ ayarı!

"Yarasa, kanatları esnek olduğundan istediği zaman manevra kabiliyetini artırmak için esneklik kısmını değiştirebiliyor. Biz de 'bunu özellikle rüzgar türbini ve insansız hava araçlarında görülen ayrılma kabarcığı dediğimiz olumsuzluğun bertaraf edilmesi için neden kullanmıyoruz' dedik.

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