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Selin vurduğu Artvin'de hasarın boyutu havadan görüntülendi! 39 yapı yıkıldı 1459'u hasarlı

ARTVİN'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. İlçede ilk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü. Arhavi'de afetin izlerinin silinmesi için ekiplerin günün ilk ışıkları ile başlayan mesaisi sürüyor.

25.07.2021 12:42 - Son Güncelleme: 25.07.2021 13:25
Selin vurduğu Artvin'de hasarın boyutu havadan görüntülendi! 39 yapı yıkıldı 1459'u hazarlı

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selin vurduğu Artvin'de hasarın boyutu havadan görüntülendi! 39 yapı yıkıldı 1459'u hazarlı

Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

Selin vurduğu Artvin'de hasarın boyutu havadan görüntülendi! 39 yapı yıkıldı 1459'u hazarlı

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

Selin vurduğu Artvin'de hasarın boyutu havadan görüntülendi! 39 yapı yıkıldı 1459'u hazarlı

AFETİN YOL AÇTIĞI HASAR ORTAYA ÇIKTI
Sel afetinin vurduğu Arhavi'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkez ve köylerde sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı.

Selin vurduğu Artvin'de hasarın boyutu havadan görüntülendi! 39 yapı yıkıldı 1459'u hazarlı

Buna göre 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.