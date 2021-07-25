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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş çilesi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatilinin son gününde yazlık bölgelere ve memleketlerine gidenler İstanbul'a dönmeye başladı. Bu da beraberinde trafiği getirdi. Dönüşü son güne bırakanlar Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük gibi kavşak şehirlerde trafiğe neden oldu. Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi.

25.07.2021 16:45 - Son Güncelleme: 25.07.2021 16:53
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş çilesi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğu sürüyor.

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş çilesi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş çilesi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Akıcı trafiğin hakim olduğu güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Gölyaka-Hendek gişeleri arasında ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş çilesi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Yolda kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş çilesi! Kilometrelerce araç kuyruğu

KOCAELİ
Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi.