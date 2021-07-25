SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş çilesi! Kilometrelerce araç kuyruğu
Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatilinin son gününde yazlık bölgelere ve memleketlerine gidenler İstanbul'a dönmeye başladı. Bu da beraberinde trafiği getirdi. Dönüşü son güne bırakanlar Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük gibi kavşak şehirlerde trafiğe neden oldu. Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi.
25.07.2021 16:45
- Son Güncelleme: 25.07.2021 16:53
KOCAELİ
Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi.