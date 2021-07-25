Koronavirüs aşıları kısırlık yapıyor mu? Koronavirüs aşılarında çip var mı?
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs insanlığın üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor. Koronavirüsten kurtulmak için her ülke aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı 4 milyara yaklaşırken en çok aşı uygulayan ülkeler arasında Türkiye 9. Oldu. Öte yandan koronavirüs aşıları ile ilgili algı operasyonları da devam ediyor. Aşılamayı manipüle etmek isteyen bazı kişiler koronavirüs aşılarında çip olduğunu ya da aşıların kısırlık yaptığını iddia ettiler. Peki gerçekten koronavirüs aşıları kısırlık yapıyor mu? Koronavirüs aşılarında çip var mı?
25.07.2021 07:16
- Son Güncelleme: 25.07.2021 07:16
Çin 1 milyar 510 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 423 milyon 417 bin ile Hindistan, 339 milyon 760 bin ile ABD, 130 milyon 250 bin ile Brezilya, 88 milyon 470 bin ile Almanya, 83 milyon 20 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 67 milyon 230 bin ile Fransa izledi.
Kanada'da 123,96, İngiltere'de 122,30, Moğolistan'da 121,98, Danimarka'da 117,28, Singapur'da 116,87, Belçika'da 114,83, İspanya'da 113,10, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,54, Lüksemburg'da 107, İtalya'da 105,65, Almanya'da 105,60, Macaristan'da 105,13, Çin'de 104,74, Avusturya'da 102,81, ABD'de 101,59 ve Monako'da 101,39 oldu.