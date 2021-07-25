Koronavirüs aşıları kısırlık yapıyor mu? Koronavirüs aşılarında çip var mı?

Çin 1 milyar 510 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 423 milyon 417 bin ile Hindistan, 339 milyon 760 bin ile ABD, 130 milyon 250 bin ile Brezilya, 88 milyon 470 bin ile Almanya, 83 milyon 20 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 67 milyon 230 bin ile Fransa izledi.