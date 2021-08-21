Selden en çok etkilen Dereli ilçesinde afetin izleri silindi! 1 yılda ‘kentsel dönüşüm’ değişimi

'BİNA ÇATISINA ÇIKIP KENDİMİ ANCAK KURTARABİLDİM'

Her şeyini sel suları ile kaybettiğini söyleyen Sinan Şahin, "Selin bizi vurduğu gün çok kötü bir gündü. Ben bir binanın çatısına çıkıp kendimi ancak kurtarabildim. Böyle şeyleri sadece televizyonlarda görebiliyorduk ama biz burada bunu yaşadık. Psikolojim bozuldu, aylar sonra kendime gelebildim.