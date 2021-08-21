Ordu’da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor! 2 yılda tamamlanacak
Ordu'da, 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.
Ordu'da, 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor.
Ordu'da yapılmasına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre yolunun hemen altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.
HASTANEYE ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDAN ULAŞIM SAĞLANACAK
Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sürüyor. Tüm çalışmalar bittiğinde hastaneye 8 noktadan kolaylıkla ulaşım imkanı olacak.
TOPLAMDA 2 YILDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Temellerin şekillendiği ve alanda çalışmaların sürdüğü 900 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi, şehrin büyük bir eksiğini kapatacağı gibi doktorlar afiliasyon denilen ortak kullanım şeklinde ile hizmet verecekler. Ayrıca hastanenin hemen yanında bir morfoloji binası da inşa edilecek.
ORDU VALİSİ SONEL HASTANE İNŞAATINI ZİYARET EDEREK, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Vali Tuncay Sonel, geçtiğimiz gün sabahın ilk saatlerinde Şehir Hastanesi inşaatı şantiyesine geçerek, burada çalışan işçilerin kahvaltı sofrasına konuk oldu.
İşçiler ile birlikte kahvaltı yapan Vali Tuncay Sonel, daha sonra yüklenici firma Şantiye Şefi Dündar Kadanalı ve teknik ekiple birlikte Ordu Üniversite yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi alanını gezerek, detaylı bilgi aldı. Vali Sonel, hastane binasının yapılacağı alana gidecek yolların güzergahında da incelemede bulundu.