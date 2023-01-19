Vav TV İzle
Haberler Güncel 2023 Sağlık Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI

2023 Sağlık Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 2022 yılında yaptığı atamalarda yeni 30 bin sözleşmeli sağlık personeli aldı. Alımların büyük bir çoğunluğu tıbbi sekreter ve hemşirelerden oluştu. Bakan Fahrettin Koca alımların iki etapta yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı ne zaman? İşte detaylar.

takvim.com.tr
19.01.2023 10:13 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:13
2023 Sağlık Bakanlığı KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI || O tarihte başlıyor...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının ilk etabını tamamladı. Bakanlık bünyesinde hastane, sağlık ocağı, aile hekimliği ve diğer birçok kurumda çalışmayı hedefleyenler ikinci alımlar için tarih açıklaması bekliyor. Bakan Fahrettin Koca 85 bin alımın 42 bin 250'sinin tamamlandığını açıklamıştı. En çok alım hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına yapıldı. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Sağlık Bakanlığı KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI || O tarihte başlıyor...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında tamamlanan Sağlık personeli alımlarında yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıldığına dikkat çekerek ikinci atamalar için " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullandı.

2023 Sağlık Bakanlığı KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI || O tarihte başlıyor...

İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı belli olmadı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek.

2023 Sağlık Bakanlığı KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI || O tarihte başlıyor...

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak. İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.

2023 Sağlık Bakanlığı KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI || O tarihte başlıyor...

2023 yılında yapılacak atamalarda en çok alımın hemşire, teknisyen (acil ve ilk yardım) gibi kadrolara olması bekleniyor.

SON DAKİKA