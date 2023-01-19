2023 Sağlık Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanlığı 2022 yılında yaptığı atamalarda yeni 30 bin sözleşmeli sağlık personeli aldı. Alımların büyük bir çoğunluğu tıbbi sekreter ve hemşirelerden oluştu. Bakan Fahrettin Koca alımların iki etapta yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı ne zaman? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının ilk etabını tamamladı. Bakanlık bünyesinde hastane, sağlık ocağı, aile hekimliği ve diğer birçok kurumda çalışmayı hedefleyenler ikinci alımlar için tarih açıklaması bekliyor. Bakan Fahrettin Koca 85 bin alımın 42 bin 250'sinin tamamlandığını açıklamıştı. En çok alım hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına yapıldı. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında tamamlanan Sağlık personeli alımlarında yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıldığına dikkat çekerek ikinci atamalar için " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullandı.
İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı belli olmadı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek.