2023 Sağlık Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının ilk etabını tamamladı. Bakanlık bünyesinde hastane, sağlık ocağı, aile hekimliği ve diğer birçok kurumda çalışmayı hedefleyenler ikinci alımlar için tarih açıklaması bekliyor. Bakan Fahrettin Koca 85 bin alımın 42 bin 250'sinin tamamlandığını açıklamıştı. En çok alım hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına yapıldı. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve konu hakkında tüm merak edilenler...