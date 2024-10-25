Selçuk Bayraktar "geri adım yok" dedi: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda tam bağımsızlık vurgusu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN SAHA EXPO'YA KATILDI
Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO 2024, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki kararlılığını gösteren fuarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve savunma sanayii temsilcilerinin katılımıyla önemli mesajlar verildi.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN "TAM BAĞIMSIZLIK" VURGUSU
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, fuarda yaptığı açıklamalarda tam bağımsızlık mücadelesinin altını çizdi.
A Haber'e konuşan Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'a yapılan PKK saldırısında şehit olan savunma sanayii kahramanları andı.