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Selçuk Bayraktar "geri adım yok" dedi: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda tam bağımsızlık vurgusu yaptı. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının, bağımsızlık hedefini engellemeyeceğini belirten Selçuk Bayraktar, "Biz TUSAŞ'taki çalışma arkadaşlarımızda gördüğümüz kararlılık gibi Allah bize ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bu alanda tam bağımsızlık mücadelesi yolunca çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:26 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:03
Selçuk Bayraktar geri adım yok dedi: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

Selçuk Bayraktar geri adım yok dedi: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

BAŞKAN ERDOĞAN SAHA EXPO'YA KATILDI

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO 2024, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki kararlılığını gösteren fuarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve savunma sanayii temsilcilerinin katılımıyla önemli mesajlar verildi.

Selçuk Bayraktar geri adım yok dedi: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN "TAM BAĞIMSIZLIK" VURGUSU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, fuarda yaptığı açıklamalarda tam bağımsızlık mücadelesinin altını çizdi.

A Haber'e konuşan Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'a yapılan PKK saldırısında şehit olan savunma sanayii kahramanları andı.

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