Başkan Erdoğan’a SAHA EXPO’da Kızılelma maketi hediye edildi! Dikkat çeken Sultan Alparslan ve Selçuklu detayı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı.