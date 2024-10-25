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Başkan Erdoğan'a SAHA EXPO'da Kızılelma maketi hediye edildi! Dikkat çeken Sultan Alparslan ve Selçuklu detayı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı. Başkan Erdoğan'a KIZILELMA maketi hediye edilirken, maketteki Sultan Alparslan ve Selçuklu sancağı dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:47 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:47
Başkan Erdoğan’a SAHA EXPO’da Kızılelma maketi hediye edildi! Dikkat çeken Sultan Alparslan ve Selçuklu detayı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı.

Başkan Erdoğan’a SAHA EXPO’da Kızılelma maketi hediye edildi! Dikkat çeken Sultan Alparslan ve Selçuklu detayı...

KIZILEMA MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

SAHA EXPO'nun tanıtım filminin izletildiği törende, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Baykar Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından Erdoğan'a KIZILELMA maketi takdim edildi.


Başkan Erdoğan'a KIZILELMA maketi hediye edildi!

Başkan Erdoğan’a SAHA EXPO’da Kızılelma maketi hediye edildi! Dikkat çeken Sultan Alparslan ve Selçuklu detayı...

MAKETTE YER ALAN ÇİZİMLER NE ANLAMA GELİYOR?

KIZILELMA maketinin geniş kanatlarında Akıncılar, atlı birlikler, okçular ve alperen gaziler yer alıyor.

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