Başkan Erdoğan’a SAHA EXPO’da Kızılelma maketi hediye edildi! Dikkat çeken Sultan Alparslan ve Selçuklu detayı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı.
KIZILEMA MAKETİ HEDİYE EDİLDİ
SAHA EXPO'nun tanıtım filminin izletildiği törende, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Baykar Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından Erdoğan'a KIZILELMA maketi takdim edildi.