Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler
Dünyanın dilinden düşmeyen SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar sosyal medyadaki akıma SİHA'lar ile katıldı. Bayraktar 16 yıl önceki görüntüleri paylaşarak "2005 Ekim, yaş 26... Bir Ramazan günü, hayallerle uçuyoruz... 2021 Mayıs, yine bir Ramazan günü diyorum ki; 20'li yaşlardaki gençlerimiz #MilliTeknolojiHamlesi ile önümüzdeki 5 yılda pek çok farklı alanda ülkemizi dünyada bir numaraya taşıyacaklar inşallah!" dedi.
İşte Selçuk Bayrak'ın #20liyaşlarchallenge akımı için yaptığı paylaşım;
2005 Ekim, yaş 26...
Bir Ramazan günü, hayallerle uçuyoruz...
2021 Mayıs, yine bir Ramazan günü diyorum ki;
20'li yaşlardaki gençlerimiz #MilliTeknolojiHamlesi ile önümüzdeki 5 yılda pek çok farklı alanda ülkemizi dünyada bir numaraya taşıyacaklar inşallah!
#20liyaşlarchallenge
"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR" DEMİŞTİ
Selçuk Bayraktar 26 yaşında eliyle uçurduğu SİHA'sını tanıtırken, "Bu ve bunun gibi projeler desteklenirse Türkiye 5 sene içerisinde dünyada 1 numara olabilir. Bunu çok net söyleyebilirim çünkü 10 sene sonraki şeyi ben ve benim gibi arkadaşlar yapıyor." demişti.