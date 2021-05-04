Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR" DEMİŞTİ

Selçuk Bayraktar 26 yaşında eliyle uçurduğu SİHA'sını tanıtırken, "Bu ve bunun gibi projeler desteklenirse Türkiye 5 sene içerisinde dünyada 1 numara olabilir. Bunu çok net söyleyebilirim çünkü 10 sene sonraki şeyi ben ve benim gibi arkadaşlar yapıyor." demişti.