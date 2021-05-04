RAMAZAN İMSAKİYE
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Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler

Dünyanın dilinden düşmeyen SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar sosyal medyadaki akıma SİHA'lar ile katıldı. Bayraktar 16 yıl önceki görüntüleri paylaşarak "2005 Ekim, yaş 26... Bir Ramazan günü, hayallerle uçuyoruz... 2021 Mayıs, yine bir Ramazan günü diyorum ki; 20'li yaşlardaki gençlerimiz #MilliTeknolojiHamlesi ile önümüzdeki 5 yılda pek çok farklı alanda ülkemizi dünyada bir numaraya taşıyacaklar inşallah!" dedi.

04.05.2021 10:04 - Son Güncelleme: 04.05.2021 10:08
Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler

Türkiye'nin terörle mücadelesinde olduğu gibi Libya ve Karabağ'daki savaşlarda tarih yazan SİHA'lar dünya devleri tarafından merakla takip ediliyor. Türk SİHA'ları Türkiye'nin müttefiklerine güven verirken, düşmanlarının ise korkulu rüyası oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler

Dünyayı kasıp kavuran SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar sosyal medyadaki bir akım için paylaşımda bulundu. 16 yıl önceki görüntüleri paylaşan Selçuk Bayraktar, SİHA'nın geleceğini anlatışıyla dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler

İşte Selçuk Bayrak'ın #20liyaşlarchallenge akımı için yaptığı paylaşım;

2005 Ekim, yaş 26...
Bir Ramazan günü, hayallerle uçuyoruz...

2021 Mayıs, yine bir Ramazan günü diyorum ki;

20'li yaşlardaki gençlerimiz #MilliTeknolojiHamlesi ile önümüzdeki 5 yılda pek çok farklı alanda ülkemizi dünyada bir numaraya taşıyacaklar inşallah!

#20liyaşlarchallenge

Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR" DEMİŞTİ
Selçuk Bayraktar 26 yaşında eliyle uçurduğu SİHA'sını tanıtırken, "Bu ve bunun gibi projeler desteklenirse Türkiye 5 sene içerisinde dünyada 1 numara olabilir. Bunu çok net söyleyebilirim çünkü 10 sene sonraki şeyi ben ve benim gibi arkadaşlar yapıyor." demişti.

Selçuk Bayraktar #20liyaşlarchallenge akımına SİHA’lar ile katıldı! İşte 16 yıl önceki görüntüler

VE BAŞARDI...
Selçuk Bayraktar'ın 2005 yılındaki konuşmasının ardından geçen yıllarda SİHA adım adım büyüdü ve zirveye çıktı. Bugün dünyanın en büyük ekonomileri SİHA almak için sıraya giriyor.