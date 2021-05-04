HİSAR-A füzesi menzili ne kadar? HİSAR-A füzesi özellikleri nedir? Testi başarıyla geçti
HİSAR-A füzesi menzili ne kadar? HİSAR-A füzesi özellikleri nedir? Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi alanında en çok merak edilen soruların başında bunlar geliyor. Bu arada HİSAR-A füzesi muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.
Geçmiş dönemlerde de HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi.
Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı. Füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu. Atışlı testte kullanılan yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığı HİSAR Projeleri kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR Projeleri'nde bu atış faaliyeti ile sistem başarımı kanıtlandı.