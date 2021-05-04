HİSAR-A füzesi menzili ne kadar? HİSAR-A füzesi özellikleri nedir? Testi başarıyla geçti

HİSAR-A füzesi menzili ne kadar? HİSAR-A füzesi özellikleri nedir? Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi alanında en çok merak edilen soruların başında bunlar geliyor. Bu arada HİSAR-A füzesi muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

04.05.2021 13:44 - Son Güncelleme: 04.05.2021 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





