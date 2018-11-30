Sel felaketi sonrası Bodrum!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın yol açtığı selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışması devam ediyor. Sağanağın en çok etkili olduğu ilçe merkezinde selden zarar gören vatandaşlar, iş yerlerini ve evlerini temizlemeye çalışıyor. İlk belirlemelere göre, 100 konut, 50 iş yeri ve 60 araç hasar gördü.

30 Kasım 2018 Cuma, 13:04:57 Güncelleme: 13:35:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





