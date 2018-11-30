Antakya'da duruşma sonrası kanlı takip! Lüks araçtaki herkesi vurdular

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun hareket halindeki otomobillerden birbirlerine ateş açması sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

30 Kasım 2018 Cuma, 16:54:10 Güncelleme: 16:56:08
Antakyada duruşma sonrası kanlı takip! Lüks araçtaki herkesi vurdular

Aralarındaki husumet nedeniyle katıldıkları Hatay Adliyesi'ndeki duruşmadan çıkan iki grup tartışmaya başladı.

Antakyada duruşma sonrası kanlı takip! Lüks araçtaki herkesi vurdular

Polisin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Antakyada duruşma sonrası kanlı takip! Lüks araçtaki herkesi vurdular

Daha sonra otomobillerine binen taraflardan biri Otogar Kavşağı'nda diğer araçtaki gruba ateş açtı. Diğer araçtakilerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Antakyada duruşma sonrası kanlı takip! Lüks araçtaki herkesi vurdular

Çatışmada 01 BLB 84 plakalı otomobil, sürücüsünün yaralanarak direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Antakyada duruşma sonrası kanlı takip! Lüks araçtaki herkesi vurdular

Diğer araçtakilerin tabancayla ateş açmaya devam etmesi sonucu kaza yapan araçtaki M.D., M.K. H.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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