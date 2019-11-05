Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi

Vanlı, ailelerden ayakkabıları alırken yaşadıklarına ilişkin de şunları anlattı:

"Bazı ailelerin eline ancak şehitlerinin ayakkabısının teki ulaştırılabilmişti. Bu şehitlerimizden biri de Şener Dursun'du. Eşi Mesude Hanım'dan ayakkabısını almıştım. Orada çok duygulanmıştım. Zorlandığımız ve gözyaşları içinde aldığımız ayakkabılar da oldu. Oğullarının damatlık ayakkabısını saklayan bir şehit ailemiz vardı. Ailenin ayakkabıyı verirken yaşadığı duygu, beni derinden etkilemişti.