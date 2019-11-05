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Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit düşenlerin ayakkabıları, psikologlarca yapılan ziyaretlerde Hafıza 15 Temmuz'da sergilenmek amacıyla ailelerden isteniyor. Bugüne kadar Türkiye'nin 44 ili ziyaret edilerek alınan 154 şehidin ayakkabısı, müzede bir araya getirildi.

05.11.2019 11:33 - Son Güncelleme: 05.11.2019 11:33
Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit düşenlerin ayakkabıları, psikologlar tarafından ailelere yapılan ziyaretlerin ardından alınarak Hafıza 15 Temmuz'da sergileniyor.

Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi

Darbe girişiminin izlerini taşıyan Hafıza 15 Temmuz'da, şehitlerin ayakkabılarının sergilendiği bölüm dikkati çekiyor. 15 Temmuz Derneği üyesi gönüllü psikologlar tarafından toplanan ayakkabıların perde arkasında ise çok sayıda hikaye yer alıyor.

Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi

Ailelerle beraber ağlayıp o anlara tekrar şahitlik eden psikologlar, ailelerden şehitlerin ayakkabılarını adeta terapiyle istiyor. Gözyaşları içinde kimi öperek kimi koklayarak kimi hüzünlü bir şekilde şehitlerinin ayakkabılarını psikologlara teslim ediyor.

Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi

15 Temmuz Derneğinin gönüllü psikoloğu Sema Vanlı, ailelerle iletişim kurmadan önce hikayelerini öğrendiklerini söyledi.

Şehit aileleriyle kurdukları yakın diyalog neticesinde adeta akraba gibi olduklarını, onların sorunlarını dinlediklerini, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Vanlı, "Ayakkabıları doğrudan istemedik. Belki yüzleşmelerine sebep olduk. Ailelere 'İstediğiniz zaman ayakkabıları merkezden alabilirsiniz.' diyerek güven verdik. Aileler bize güven duyduktan sonra bize ayakkabıları verdi." diye konuştu.

Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi

Vanlı, ailelerden ayakkabıları alırken yaşadıklarına ilişkin de şunları anlattı:

"Bazı ailelerin eline ancak şehitlerinin ayakkabısının teki ulaştırılabilmişti. Bu şehitlerimizden biri de Şener Dursun'du. Eşi Mesude Hanım'dan ayakkabısını almıştım. Orada çok duygulanmıştım. Zorlandığımız ve gözyaşları içinde aldığımız ayakkabılar da oldu. Oğullarının damatlık ayakkabısını saklayan bir şehit ailemiz vardı. Ailenin ayakkabıyı verirken yaşadığı duygu, beni derinden etkilemişti.

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