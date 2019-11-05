Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor! Ailelerden tek tek istendi
FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit düşenlerin ayakkabıları, psikologlarca yapılan ziyaretlerde Hafıza 15 Temmuz'da sergilenmek amacıyla ailelerden isteniyor. Bugüne kadar Türkiye'nin 44 ili ziyaret edilerek alınan 154 şehidin ayakkabısı, müzede bir araya getirildi.
15 Temmuz Derneğinin gönüllü psikoloğu Sema Vanlı, ailelerle iletişim kurmadan önce hikayelerini öğrendiklerini söyledi.
Şehit aileleriyle kurdukları yakın diyalog neticesinde adeta akraba gibi olduklarını, onların sorunlarını dinlediklerini, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Vanlı, "Ayakkabıları doğrudan istemedik. Belki yüzleşmelerine sebep olduk. Ailelere 'İstediğiniz zaman ayakkabıları merkezden alabilirsiniz.' diyerek güven verdik. Aileler bize güven duyduktan sonra bize ayakkabıları verdi." diye konuştu.
Vanlı, ailelerden ayakkabıları alırken yaşadıklarına ilişkin de şunları anlattı:
"Bazı ailelerin eline ancak şehitlerinin ayakkabısının teki ulaştırılabilmişti. Bu şehitlerimizden biri de Şener Dursun'du. Eşi Mesude Hanım'dan ayakkabısını almıştım. Orada çok duygulanmıştım. Zorlandığımız ve gözyaşları içinde aldığımız ayakkabılar da oldu. Oğullarının damatlık ayakkabısını saklayan bir şehit ailemiz vardı. Ailenin ayakkabıyı verirken yaşadığı duygu, beni derinden etkilemişti.