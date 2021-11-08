Öğrenciler dikkat açıklama geldi! 15 Kasım'da başlıyor, 9 gün sürecek! Üniversiteler de tatil yapacak mı? 1. dönem kasım ara tatili...
Tüm öğrencileri ilgilendiren açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim ile ilgili çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Özer yüz yüze eğitimde istikrarlı olduklarının altını çizerek uzaktan eğitime geçileceği iddialarına son noktayı koydu. Kasım ara tatilinin de 15 Kasım'da başlayacağını belirten Özer tatilin 1 hafta olduğunu açıkladı. 1 haftalık tatile haftasonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 gün dinlenmiş olacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler 15 Kasım'da ara tatile girecek. Peki ya üniversite öğrencileri? İşte cevabı...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını vurgulayarak tüm tedbirlerin alındığını ve uzaktan eğitime sıcak bakmadıklarını dile getirdi. Yüz yüze eğitime ara verileceği iddiaları çürürken milyonlarca öğrenci kasım ayında ilk ara tatillerine girecek. MEB tatili 1 hafta olarak duyursa da haftasonlarının birleşmesiyle öğrenciler kasım tatilini tam 9 gün yapmış olacak. Peki 1. dönem kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Üniversiteler için de tatil olacak mı? İşte tüm detaylar...
ÖĞRETMENLERİN DURUMU...
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında mesleki gelişimleri için gerekli olan öğretmen seminerlerini EBA üzerinden gerçekleştirmişti. Bu yılda benzer şekilde öğretmen seminerleri internet üzerinden yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz detaylı seminer programını duyurmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen seminerlerinde öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak, öğrencilere verilen eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliğini arttırmak, derslerde işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler ile birlikte güncellenen programlar hakkında öğretmenlerin bilgi sahibi olması için öğretmen seminerleri düzenliyor.