Öğrenciler dikkat açıklama geldi! 15 Kasım'da başlıyor, 9 gün sürecek! Üniversiteler de tatil yapacak mı? 1. dönem kasım ara tatili...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını vurgulayarak tüm tedbirlerin alındığını ve uzaktan eğitime sıcak bakmadıklarını dile getirdi. Yüz yüze eğitime ara verileceği iddiaları çürürken milyonlarca öğrenci kasım ayında ilk ara tatillerine girecek. MEB tatili 1 hafta olarak duyursa da haftasonlarının birleşmesiyle öğrenciler kasım tatilini tam 9 gün yapmış olacak. Peki 1. dönem kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Üniversiteler için de tatil olacak mı? İşte tüm detaylar...