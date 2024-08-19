Dünyayı alarma geçiren virüsün tüm merak edilenleri: Nasıl bulaşır, nasıl önlenir? M çiçeği (MPox) Maymun çiçeği...

Dünya Maymun çiçeği virüsüne karşı alarma geçti. Koronavirüs pandemisini sosyal hayata etkileri sürerken yeni virüs akıllarda bir çok soru işareti oluşturdu. Sağlık Bakanlığı, Maymun çiçeği, M çiçeği (MPox) hastalığına ilişkin 11 sorunun yanıtını paylaştı. Belirtileri nedir, ne zaman test yaptırılmalıdır, cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır? İşte tüm merak edilenler...
Dünya Maymun çiçeği virüsüne karşı alarma geçti. Koronavirüs pandemisini sosyal hayata etkileri sürerken yeni virüs akıllarda bir çok soru işareti oluşturdu. Sağlık Bakanlığı, Maymun çiçeği, M çiçeği (MPox) hastalığına ilişkin 11 sorunun yanıtını paylaştı.
M ÇİÇEĞİ NEDİR?
M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer ve nadiren ölümcül hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilmektedir. 1980'de çiçek hastalığının eradikasyonunun ilanı ve sonrasında çiçek aşısının uygulamasının durdurulması ile M çiçeği, nadir de olsa özellikle Orta ve Batı Afrika'da görülen bir hastalık haline geldi.
M ÇİÇEĞİ İÇİN NE ZAMAN TEST YAPTIRILMALIDIR?
M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temas halinde olanların, bir sağlık kuruluşuna başvurması ve test yapılması gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekir. Doktor test gerektiğine karar verirse, örnekleri alacak ve bunları test için uygun bir laboratuvara gönderecektir.