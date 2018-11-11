Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari Süngütepe'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Cenazede gözyaşları sel oldu aktı.
11 Kasım 2018 Pazar, 16:53:51 Güncelleme: 17:12:28
Şehidin 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl, tabuta sarılıp, ''Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor birtanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık'' diye gözyaşı döktü.
"DÜĞÜNÜMÜZ CENNET Mİ OLACAKTI?"
Anne Rukiye Daş, kardeşleri ve yakınları şehit Daş'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. 2019 yılı Haziran ayında düğün hazırlığı yaptığı 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl da nişanlısının tabutuna sarılarak, ''İlk göz ağrım beni bırakıp gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor birtanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık'' diye ağladı.
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