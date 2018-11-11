Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Süngütepe'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Cenazede gözyaşları sel oldu aktı.

11 Kasım 2018 Pazar, 16:53:51 Güncelleme: 17:12:28
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Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl, tabuta sarılıp, ''Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor birtanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık'' diye gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

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Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesi, bugün Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Konya'ya, oradan da karayoluyla baba ocağı Ereğli'nin Belkaya Mahallesi'ne getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından mahalle meydanına götürüldü.

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Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

"DÜĞÜNÜMÜZ CENNET Mİ OLACAKTI?"
Anne Rukiye Daş, kardeşleri ve yakınları şehit Daş'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. 2019 yılı Haziran ayında düğün hazırlığı yaptığı 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl da nişanlısının tabutuna sarılarak, ''İlk göz ağrım beni bırakıp gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor birtanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık'' diye ağladı.

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