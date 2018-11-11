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Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

11 Kasım 2018, Pazar

Hakkari Süngütepe'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Cenazede gözyaşları sel oldu aktı.


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