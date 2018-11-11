Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 3 bin Suriyeli, Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını işgal eden PKK/PYD terör örgütünü protesto için "Vatana Dönüş Mitingi" düzenledi.

11 Kasım 2018 Pazar, 20:59:31 Güncelleme: 21:01:38
Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu
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Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden PKK/PYD terör örgütünü protesto etti.

Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu
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Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu

İlçe stadyumunda toplanan aralarında Suriye'nin önde gelen aşiretlerinin liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları açtı.

Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu
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Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu

Toplu halde namaz kılarak dualar edilen mitingde, "Canımız sana feda sevgili Suriye", "PYD-PKK vatanımızdan defol", "Amerika topraklarımızdan elini çek", "Bir bir Suriye halkı bir", "Özgürlük ve hürriyet temel insan hakkıdır", "Yeter artık bu hasret bitsin", "Türk ve Suriye kardeşliği yaşasın", "Allah-u Ekber" sloganları atıldı.

Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu
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Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu

Topraklarını terör örgütünün baskıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Suriyeliler, Türkiye'nin desteğiyle ülkelerine dönmek istediklerini dile getirdiler.

Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu
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Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu

Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinde binlerce Suriyelinin evlerine döndüğünü belirten protestocular, Fırat'ın doğusuna da bir harekat düzenlenmesini beklediklerini ifade ettiler.

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