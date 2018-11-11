Suriyelilerden sınırda PKK/YPG protestosu

Toplu halde namaz kılarak dualar edilen mitingde, "Canımız sana feda sevgili Suriye", "PYD-PKK vatanımızdan defol", "Amerika topraklarımızdan elini çek", "Bir bir Suriye halkı bir", "Özgürlük ve hürriyet temel insan hakkıdır", "Yeter artık bu hasret bitsin", "Türk ve Suriye kardeşliği yaşasın", "Allah-u Ekber" sloganları atıldı.