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Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut'un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

Isparta'da helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Mustafa Atakan Dut için İzmir'de tören düzenlendi. Şehit Dut'un kardeşi Ecem Nur Dut ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehidin dayısı ise "Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 14:45 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 14:45
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

Isparta'da helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Mustafa Atakan Dut için İzmir'de tören düzenlendi.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), cenazesi Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e götürüldü. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgedeki apronda, şehit Dut için karşılama töreni düzenlendi.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

Askeri ve sivil yetkililer ile annesi Kübra Dut, babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut törene katıldı.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

ŞEHİDİN KARDEŞİ ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU

Şehit Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, askeri uçaktan tören kıtasınca aprona indirildi. Ardından tören kıtasınca omuzlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

Şehit Teğmen'in annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi ailenin önünden geçerken annesi Kübra Dut, kollarını uzatarak oğlum demesi yürekleri dağladı.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

Bu sırada Ecem Nur Dut ise bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise, oğlunun naaşının geçiş sırasında askeri selam verdi.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ

Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" dedi.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler

"PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU"

Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler
Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut’un kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu... Dayısından duygulandıran sözler
SON DAKİKA