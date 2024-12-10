Türkiye'den "ensarlığa" yakışır uğurlama! Cilvegözü ve Yayladağı'nda "Geri dönüş" heyecanı... Suriyeli STK'larla masa kuruluyor

"ŞU AN HER ŞEY YENİ"



"Suriyeli sığınmacılarla ilgili sınırdan geçişlerde bir yoğunluk, elinizde gitmek isteyenlere yönelik bir başvuru sayısı var mı?" sorusu üzerine Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecanın, coşkunun olduğunu belirterek, "Suriye'deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de." ifadelerini kullandı.

SURİYELİ STK'LARLA MASA KURULUYOR



Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI 2 MİLYON 936 BİN" 2016'dan bugüne 737 bin geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine geri döndüğüne işaret eden Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerle ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE GERİ DÖNME HAYALLERİNİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"



Bakan Yerlikaya, Suriye'de yaşananları anbean takip ettiklerini vurgulayarak, "13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.