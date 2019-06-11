Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

Algan, KKTC'nin hava sahası ve kara sularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'nin, en batıda Erenköy, Güzelyurt, doğuda Gazimağusa ve kuzeyi de dahil olmak üzere uluslararası sularda ve hava sahasında ise Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi.