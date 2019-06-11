Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi.
11.06.2019 15:22
- Son Güncelleme: 11.06.2019 15:24
KKTC tarafından Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezi'nin, 26 Mart 2003'te faaliyete geçirildiğini hatırlatan Algan, 26 Mart 2003'ten bugüne kadar Gazimağusa bölgesinde 32, Girne bölgesinde 48, Erenköy bölgesinde 6 ve uluslararası sularda 4 olmak üzere 90 arama kurtarma görevi icra edildiğini anımsattı.
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