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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi.

11.06.2019 15:22 - Son Güncelleme: 11.06.2019 15:24
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı öncesinde KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında basın brifingi verildi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

Brifingi veren Tuğgeneral Algan, konuşmasına, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin bu yıl hayatını kaybeden annesi Kezban Gönyeli'ye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

Arama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı yarış niteliği taşıdığını vurgulayan Algan, bunun için yakın koordinasyon ve iş birliği halinde 24 saat esasıyla görev yapacak profesyonelce yetişen personele ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

Algan, KKTC'nin hava sahası ve kara sularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'nin, en batıda Erenköy, Güzelyurt, doğuda Gazimağusa ve kuzeyi de dahil olmak üzere uluslararası sularda ve hava sahasında ise Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

KKTC tarafından Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezi'nin, 26 Mart 2003'te faaliyete geçirildiğini hatırlatan Algan, 26 Mart 2003'ten bugüne kadar Gazimağusa bölgesinde 32, Girne bölgesinde 48, Erenköy bölgesinde 6 ve uluslararası sularda 4 olmak üzere 90 arama kurtarma görevi icra edildiğini anımsattı.

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