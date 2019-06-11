CHP'nin İstanbul'daki sandık sorumlusu Mücahit Avcı tam bir devlet düşmanı! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

CHP Gençlik Kolları'nda aktif yöneticilik yapmış, 2014 yılı CHP İstanbul Yerel Seçim Kampanyası'nda ve genel seçimlerde yaptığı iletişim çalışmalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun has adamlarından biri olan Mücahit Avcı'nın Instagram ve Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımları ortaya çıktı. Yaptığı paylaşımlarla devlet düşmanı kimliğini açıkça deşifre eden CHP Sosyal Medya Danışmanı Avcı, PKK'ya ve FETÖ'ye aleni şekilde destek vermiş. Avcı'nın 15 Temmuz'da 'darbeye karşı sokağa çıkmayın' çağrısı yaptığı ve selalardan rahatsız olduğunu belgeleyen paylaşımları da var. Avcı, 44 kişinin şehit olduğu hain terör saldırısında da, terör örgütü PKK'yı görmezden gelerek devleti suçlamış... Öte yandan CHP'li Avcı'nın HDP/PKK yandaşı birçok troll hesabı yönettiği de iddia ediliyor. İşte CHP'nin İstanbul'daki sandık sorumlusu Avcı'nın o skandal paylaşımları...

11.06.2019 15:05 - Son Güncelleme: 11.06.2019 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





