Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi.
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti11.06.2019 15:42
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