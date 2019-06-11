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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti

11.06.2019 15:42

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi.


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